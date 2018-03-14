Сегодня на большей части территории Украины ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье дождь, местами с мокрым снегом, в восточных областях без осадков, местами гололед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье температура 2-7° тепла. В западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 8-13°. На востоке страны температура составит около 0°.
Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.
На дорогах северо-восточной половины местами гололедица.