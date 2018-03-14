Сегодня на большей части территории Украины ожидается дождь

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42101 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56016 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59515 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102592 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93953 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103752 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110772 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116997 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122535 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133960 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сегодня на большей части территории Украины ожидается дождь

Сегодня на большей части территории Украины ожидается дождь

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в северных, центральных, южных областях, в Карпатах и ​​Прикарпатье дождь, местами с мокрым снегом, в восточных областях без осадков, местами гололед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В северных, центральных, южных областях, в Карпатах и ​​Прикарпатье температура 2-7° тепла. В западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 8-13°. На востоке страны температура составит около 0°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

На дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

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