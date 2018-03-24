Сьогодні на більшості території України без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні на більшості території України без істотних опадів, лише у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях місцями мокрий сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях хмарно з проясненнями, вранці мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, вдень без опадів; температура від 2° морозу до 3° тепла; в Криму невеликий дощ, температура 5-10° тепла.
На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла.
На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.