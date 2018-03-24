Сегодня на большей части территории Украины без осадков

В южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, днем ​​без осадков; температура от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму небольшой дождь, температура 5-10° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.