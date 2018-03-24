Сегодня на большей части территории Украины без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня на большей части территории Украины без существенных осадков, только в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, днем без осадков; температура от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму небольшой дождь, температура 5-10° тепла.
На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла.
На дорогах страны местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.