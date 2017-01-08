Сьогодні можливі хуртовини, подекуди сильні опади

На заході та півночі місцями до −24 С°. На сході та південному сході очікується від −3 С° до +3 С°, місцями до +5 С°.

Пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

Вдень на сході суттєві опади малоймовірні.

Вітер в Україні північний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-24 м/с.

На дорогах ожеледиця.