Сьогодні можливі хуртовини, подекуди сильні опади

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28 березня, 20:29 • 37967 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 100545 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 126257 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 132487 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 229295 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169163 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189188 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172811 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164985 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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28 березня, 07:20 • 352283 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні у більшості областей України температура повітря очікується в межах −10-16 С°, вночі −15-22 С°, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

На заході та півночі місцями до −24 С°. На сході та південному сході очікується від −3 С° до +3 С°, місцями до +5 С°.

Пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

Вдень на сході суттєві опади малоймовірні.

Вітер в Україні північний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-24 м/с.

На дорогах ожеледиця.

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