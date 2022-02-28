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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Сьогодні лідери фракцій у Раді збираються для звернення до світу від імені українців

Сьогодні лідери фракцій у Раді збираються для звернення до світу від імені українців

Київ • УНН

 • 158168 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Лідери фракцій у Верховній Раді сьогодні збираються для того, щоб звернутися до світу від імені українського народу. Про це заявила лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні о 13:00 збираються лідери фракцій у Верховній Раді. Ми збираємось для того, щоб звернутися до світу від імені українського народу. У тому числі я буду радити і пропонувати ВР звернутися до ЄС, НАТО, щоб нас зараз прийняли в коло тих держав, які є членами цих організацій”, — заявила Тимошенко.

Деталі

Вона наголосила, що зараз Україна може добитися тих історичних рішень, які для України потрібні. “І український народ зараз підтримають всі народи світу, тому що зараз ми демонструємо найбільший рівень захисту свободи”, — сказала Тимошенко.

Доповнення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити до ЄС.

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