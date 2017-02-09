Сьогодні хокейна збірна України розпочне виступи на Єврочелленджі у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В рамках підготовки до майбутнього домашнього чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІА збірна України візьме участь у турнірі серії Єврочеллендж, що сьогодні стартує у польському місті Катовіце, повідомляє УНН.
У першому поєдинку змагань нашим співвітчизникам протистоятиме команда топ-дивізіону Італія. Зустріч стартуватиме о 17:00 за київським часом.
Вже завтра підопічні Олександра Савицького зійдуться із господарями льоду поляками (17:30). Завершальний поєдинок турніру "синьо-жовті" проведуть проти ще одного представника елітного хокейного Дивізіону – Словенією (16:00).
Варто відзначити, що Україна у грудні 2016 року вже проводила один турнір серії Єврочелленджа в Польщі. Тоді наші співвітчизники поступилися господарям і казахам з однаковим результатом 1:5 та перемогли Південну Корею 3:2.
Нагадаємо, що збірна України в квітні 2017 року зіграє в київському "Палаці Спорту" на домашньому чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. За дві путівки в еліту світового хокею крім нашої збірної поборються також команди Угорщини, Казахстану, Австрії, Польщі та Південної Кореї.
Як повідомляв УНН, національна збірна з хокею провела відкрите тренування перед Єврочеленджем-2017.