Сегодня хоккейная сборная Украины начнет выступления на Еврочеллендже в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В рамках подготовки к предстоящему домашнему чемпионату мира по хоккею в Дивизионе ИА сборная Украины примет участие в турнире серии Еврочеллендж, что сегодня стартует в польском городе Катовице, сообщает УНН.
В первом поединке соревнований нашим соотечественникам будет противостоять команда топ-дивизиона Италия. Встреча стартует в 17:00 по киевскому времени.
Уже завтра подопечные Александра Савицкого сойдутся с хозяевами льда поляками (17:30). Заключительный поединок турнира "сине-желтые" проведут против еще одного представителя элитного хоккейного дивизиона - Словении (16:00).
Стоит отметить, что Украина в декабря 2016 года уже проводила один турнир серии Еврочелленджа в Польше. Тогда наши соотечественники уступили хозяевам и казахам с одинаковым результатом 1: 5 и победили Южную Корею 3: 2.
Напомним, что сборная Украины в апреле 2017 года сыграет в киевском "Дворце Спорта" на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1А. За две путевки в элиту мирового хоккея кроме нашей сборной поборются также команды Венгрии, Казахстана, Австрии, Польши и Южной Кореи.
Как сообщал УНН, национальная сборная по хоккею провела открытую тренировку перед Еврочелленджем-2017 .