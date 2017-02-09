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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня хоккейная сборная Украины начнет выступления на Еврочеллендже в Польше

Киев • УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В рамках подготовки к предстоящему домашнему чемпионату мира по хоккею в Дивизионе ИА сборная Украины примет участие в турнире серии Еврочеллендж, что сегодня стартует в польском городе Катовице, сообщает УНН.

Сегодня хоккейная сборная Украины начнет выступления на Еврочеллендже в Польше

В первом поединке соревнований нашим соотечественникам будет противостоять команда топ-дивизиона Италия. Встреча стартует в 17:00 по киевскому времени.

Уже завтра подопечные Александра Савицкого сойдутся с хозяевами льда поляками (17:30). Заключительный поединок турнира "сине-желтые" проведут против еще одного представителя элитного хоккейного дивизиона - Словении (16:00).

Стоит отметить, что Украина в декабря 2016 года уже проводила один турнир серии Еврочелленджа в Польше. Тогда наши соотечественники уступили хозяевам и казахам с одинаковым результатом 1: 5 и победили Южную Корею 3: 2.

Напомним, что сборная Украины в апреле 2017 года сыграет в киевском "Дворце Спорта" на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1А. За две путевки в элиту мирового хоккея кроме нашей сборной поборются также команды Венгрии, Казахстана, Австрии, Польши и Южной Кореи.

Как сообщал УНН, национальная сборная по хоккею провела открытую тренировку перед Еврочелленджем-2017 .

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