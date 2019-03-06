Сьогодні Кабмін спробує затвердити фінансовий план для "Центренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні, 6 березня, Кабінет міністрів України спробує затвердити фінансовий план "Центренерго" на 2019 рік, розгляне питання примусового годування засуджених осіб та створення Ради з державної підтримки кінематографії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Кабінету міністрів України.
Сьогодні, Кабмін спробує затвердити фінансовий план на 2019 рік для ПАТ "Центренерго" та ПАТ "ДАК "Ліки України".
Також урядовці розглянуть питання щодо застосування заходів примусового годування до засуджених осіб, які тримаються під вартою, утворення Ради з державної підтримки кінематографії та затвердження її складу.
Варто зазначити, що під час засідання, також, заплановано затвердити положення про Державну податкову та Державну митну служби України і заслухати доповідь міністра оборони Степана Полторака про передислокацію деяких підрозділів Повітряних сил Збройних сил України.
Раніше УНН повідомляв, що в уряді розповіли, як має зрости мінімальна зарплата.