Сегодня Кабмин попытается утвердить финансовый план для "Центрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня, 6 марта, Кабинет министров Украины попытается утвердить финансовый план "Центрэнерго" на 2019 год, рассмотрит вопрос принудительного кормления осужденных и создании Совета по государственной поддержке кинематографии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Кабинета министров Украины.
Сегодня Кабмин попытается утвердить финансовый план на 2019 для ПАО "Центрэнерго" и ОАО "ПАО "Лекарства Украины".
Также чиновники рассмотрят вопрос о применении мер принудительного кормления к осужденным, которые содержаться под стражей, образовании Совета по государственной поддержке кинематографии и утверждение его состава.
Стоит отметить, что во время заседания, также запланировано утвердить положение о Государственной налоговой и Государственной таможенной службе Украины и заслушать доклад министра обороны Степана Полторак о передислокации некоторых подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Ранее УНН сообщал, что в правительстве рассказали, как должна вырасти минимальная зарплата.