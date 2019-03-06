Сегодня Кабмин попытается утвердить финансовый план для "Центрэнерго"

Сегодня Кабмин попытается утвердить финансовый план на 2019 для ПАО "Центрэнерго" и ОАО "ПАО "Лекарства Украины".



Также чиновники рассмотрят вопрос о применении мер принудительного кормления к осужденным, которые содержаться под стражей, образовании Совета по государственной поддержке кинематографии и утверждение его состава.



Стоит отметить, что во время заседания, также запланировано утвердить положение о Государственной налоговой и Государственной таможенной службе Украины и заслушать доклад министра обороны Степана Полторак о передислокации некоторых подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



Ранее УНН сообщал, что в правительстве рассказали, как должна вырасти минимальная зарплата.