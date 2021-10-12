Сьогодні другий день слухань у справі про захоплення кораблів у Керченській протоці, виступить Україна

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Так, делегація України виступить о 14:00 за київським часом. Про позицію держави раніше розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях.

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“Справа має визначальне значення для України та всієї системи міжнародного права, оскільки йдеться про порушення одного із основоположних принципів Конвенції ООН із морського права та міжнародного права в цілому — абсолютного імунітету військових кораблів”, — зазначила Золотарьова, яку цитує пресслужба МЗС.

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Агент України переконана, що Україна доведе порушення РФ імунітету українських кораблів, попри російські спроби представити інцидент як “військову діяльність”.

“Ми доведемо, що події в Чорному морі не були військовою діяльністю, на яку не розповсюджується Конвенція ООН з морського права. Російська сторона знала про прохід кораблів заздалегідь. Захоплення суден відбулося поза 12-мильною зоною, а українських моряків ув’язнили на дев‘ять місяців і відкрили проти них кримінальні справи. Такі дії не можуть вважатися військовою діяльністю. Це — грубе порушення норм міжнародного морського права”, — додала вона.

Нагадаємо

Напередодні Арбітражний трибунал приступив до слухань в рамках справи України проти Росії щодо затримання трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Виступала російська сторона. Представник РФ заявив, що на його думку справа не перебуває у юрисдикції суду.



Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідності негайного звільнення наших моряків і військово-морських судів.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу як речові докази в кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейської палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум в цій справі.