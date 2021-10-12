Сьогодні другий день слухань у справі про захоплення кораблів у Керченській протоці, виступить Україна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна сьогодні, 12 жовтня, виступить в Арбітражному суді в Гаазі в справі про захоплення Росією трьох українських кораблів та їхніх екіпажів, передає УНН.

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Так, делегація України виступить о 14:00 за київським часом. Про позицію держави раніше розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях.

Цитата

“Справа має визначальне значення для України та всієї системи міжнародного права, оскільки йдеться про порушення одного із основоположних принципів Конвенції ООН із морського права та міжнародного права в цілому — абсолютного імунітету військових кораблів”, — зазначила Золотарьова, яку цитує пресслужба МЗС.

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Агент України переконана, що Україна доведе порушення РФ імунітету українських кораблів, попри російські спроби представити інцидент як “військову діяльність”.

“Ми доведемо, що події в Чорному морі не були військовою діяльністю, на яку не розповсюджується Конвенція ООН з морського права. Російська сторона знала про прохід кораблів заздалегідь. Захоплення суден відбулося поза 12-мильною зоною, а українських моряків ув’язнили на дев‘ять місяців і відкрили проти них кримінальні справи. Такі дії не можуть вважатися військовою діяльністю. Це — грубе порушення норм міжнародного морського права”, — додала вона.

Нагадаємо

Напередодні Арбітражний трибунал приступив до слухань в рамках справи України проти Росії щодо затримання трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Виступала російська сторона. Представник РФ заявив, що на його думку справа не перебуває у юрисдикції суду.

Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідності негайного звільнення наших моряків і військово-морських судів.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу як речові докази в кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейської палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум в цій справі.

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