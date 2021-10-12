Сегодня второй день слушаний по делу о захвате кораблей в Керченском проливе, выступит Украины

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Киев  •  УНН

 • 17603 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина сегодня, 12 октября, выступит в Арбитражном суде в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и их экипажей, передает УНН.

Детали

Так, делегация Украины выступит в 14:00 по киевскому времени. О позиции государства ранее рассказала директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, представляющая Украину на слушаниях.

Цитата

“Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом — абсолютного иммунитета военных кораблей”, — отметила Золотарева, которую цитирует пресс служба МИД.

Детали

Агент Украины убеждена, что Украина докажет нарушение РФ иммунитета украинских кораблей, несмотря на российские попытки представить инцидент как “военную деятельность”.

“Мы докажем, что события в Черном море не были военной деятельностью, на которую не распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Российская сторона знала о проходе кораблей заранее. Захват суден произошло вне 12-мильной зоны, а украинских моряков посадили на девять месяцев и открыли против них уголовные дела. Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это — грубое нарушение норм международного морского права”, — добавила она.

Напомним

Накануне Арбитражный суд приступил к слушаниям в рамках дела Украины против России по задержанию трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Выступала российская сторона. Представитель РФ заявил, что по его мнению дело не находится в юрисдикции суда.

Захвата судов и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимость немедленного освобождения наших моряков и военно-морских суден.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а судна вернула в нарушение требований настоящего приказа в качестве вещественных доказательств в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских суден и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утвержденные процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум по этому делу.

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