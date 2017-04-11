Сьогодні дощитиме на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У західній частині України атмосферний фронт принесе дощі та зниження температури повітря до +7+12°С тепла. На решті території протягом дня очікується +12+18°С градусів та суха переважно сонячна погода, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
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- У західній частині очікуються дощі. Вночі +3+8°С градусів тепла, вдень +7+12°С градусів тепла.
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- У північних областях дощі пройдуть ввечері. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +12+17°С градусів тепла.
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- У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +12+17°С градусів тепла.
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- У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +4+9°С градусів тепла, вдень +12+17°С градусів тепла.
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- У південній частині очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі +4+10°С градусів тепла, вдень +12+18°С тепла.
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Вітер в Україні південно-західний, поривчастий, 5-12 м/с.