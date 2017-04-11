Сегодня дождь на западе Украины

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В западной части Украины атмосферный фронт принесет дожди и понижение температуры воздуха до + 7 + 12 ° С тепла. На остальной территории в течение дня ожидается + 12 + 18 ° С градусов и сухая преимущественно солнечная погода, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.