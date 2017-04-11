Сегодня дождь на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В западной части Украины атмосферный фронт принесет дожди и понижение температуры воздуха до + 7 + 12 ° С тепла. На остальной территории в течение дня ожидается + 12 + 18 ° С градусов и сухая преимущественно солнечная погода, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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- В западной части ожидаются дожди. Ночью 3 + 8 ° С градусов тепла, днем 7 + 12 ° С градусов тепла.
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- В северных областях дожди пройдут вечером. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 12 + 17 ° С градусов тепла.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 12 + 17 ° С градусов тепла.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С градусов тепла, днем 12 + 17 ° С градусов тепла.
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- В южной части ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 4 + 10 ° С градусов тепла, днем 12 + 18 ° С тепла.
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Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12 м / с.