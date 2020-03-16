Сьогодні до України повертаються члени екіпажу лайнера Grand Princess, на якому виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні до України повертаються громадяни України, що перебували на карантині на круїзному лайнері Grand Princess, де виявили коронавірус. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
Зараз ми очікуємо посадку борту, що привезе групу українців, яких ми змогли евакуювати у співробітництві зі Сполученими Штатами, з круїзного лайнера Grand Princess…. З лайнера повертаються члени екіпажу – їм до цього судновласник не дозволяв повернутись. Зрештою, із ним було проведено переговори. Якщо не помиляюсь, їх повертається 35 громадян. З хвилини на хвилину вони мають прибути в "Бориспіль".
Нагадаємо, раніше повідомлялось в УНН, що на борту круїзного лайнера Grand Princess, де виявили хворих на коронавірус та який перебував у місті Окленд, штат Каліфорнія, знаходилось 49 українських громадян (47 членів екіпажу судна та 2 пасажирів).