Сегодня в Украину возвращаются члены экипажа лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в Украину возвращаются граждане Украины, которые находились на карантине на круизном лайнере Grand Princess, где обнаружили коронавирус. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
Сейчас мы ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами, с круизного лайнера Grand Princess.... С лайнера возвращаются члены экипажа - им до этого судовладелец не позволял вернуться. В конце концов, с ним были проведены переговоры. Если не ошибаюсь, их возвращается 35 граждан. С минуты на минуту они должны прибыть в "Борисполь".
Напомним, ранее сообщалось в УНН, что на борту круизного лайнера Grand Princess, где обнаружили больных коронавирусом и который находился в городе Окленд, штат Калифорния, находилось 49 украинских граждан (47 членов экипажа судна и 2 пассажира).