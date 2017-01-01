Сьогодні до Миколаєва привезли Віфлеємський вогонь миру

Пластуни передали лампадку із Вогнем Миру Митрополиту Миколаївському і Богоявленському Володимиру після завершення недільної літургії в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері Української православної церкви Київського патріархату на вул. Садовій.

Митрополит Володимир звернувся до присутніх із святковою привітальною промовою і віряни змогли взяти свічку з Вогнем Миру додому, щоб їхні оселі наповнились теплом Віфлеємської зірки.

Зазвичай у церкві Віфлеємський Вогонь Миру традиційно підтримується до 19 січня - другого Свят-вечора, коли люди святкують Водохреща. Після цього вогонь погасять.