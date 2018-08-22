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Сьогодні "Динамо" в гостях зустрінеться з "Аяксом" в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів в двоматчевому протистоянні київське “Динамо” на виїзді зіграє з амстердамським “Аяксом”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Сьогодні "Динамо" в гостях зустрінеться з "Аяксом" в Лізі чемпіонів

У “Аякса” і “Динамо” багата історія єврокубкових перемог, але в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА пройде тільки один.

Чотириразовий володар Кубка європейських чемпіонів “Аякс” не грав на груповому етапі з сезону 2014/15, який був для голландців п’ятим поспіль в основній сітці. Три останніх походи “Аякса” в Лізі чемпіонів незмінно завершувалися в кваліфікації. “Динамо” грало на груповому етапі в сезоні 2016/17, але в минулому році теж оступилося в кваліфікації.

Команди зустрічалися лише одного разу — в раунді плей-оф ЛЧ-2010/11. Підсумкову перемогу з рахунком 3:2 відсвяткував “Аякс” — 1:1 в Києві, 2:1 в Амстердамі.

“Динамівець” Денис Гармаш був видалений в київському матчі. Це один з чотирьох футболістів, які до цього дня виступають за дані клуби. На той час резервний голкіпер киян Денис Бойко за обома поєдинками спостерігав з лави запасних.

Срібний призер минулого чемпіонату Нідерландів виступав на груповому етапі Ліги чемпіонів 13 разів, однак не виходив з групи з сезону 2005/06.

Минула єврокампанії “Аякса” тривала всього чотири матчі. У третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів голландці за правилом виїзного гола поступилися “Ніцці”, а потім програли “Русенборгу” в раундіплей-оф Ліги Європи УЄФА (0:1 вдома, 2:3 в гостях).

“Динамо” може зіграти на груповій стадії Ліги чемпіонів в 17-й раз і в третій за останні чотири сезони.

Відзначимо, що “біло-сині” виграли два останніх матчі в Нідерландах. У третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2012/13 він переміг “Фейєнорд” (1:0), а на груповому етапі Ліги Європи-2010/11 був битий “Алкмаар” — 2:1.

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