Сегодня "Динамо" в гостях встретится с "Аяксом" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов в двухматчевом противостоянии киевское “Динамо” на выезде сыграет с амстердамским “Аяксом”, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В “Аякса” и “Динамо” богатая история еврокубковых побед, но в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА пройдет только один.
Четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов “Аякс” не играл на групповом этапе с сезона 2014/15, который был для голландцев пятым подряд в основной сетке. Три последних похода “Аякса” в Лиге чемпионов неизменно завершались в квалификации. “Динамо” играло на групповом этапе в сезоне 2016/17, но в прошлом году тоже оступилось в квалификации.
Команды встречались лишь однажды — в раунде плей-офф ЛЧ-2010/11. Итоговую победу со счетом 3:2 отпраздновал “Аякс” — 1:1 в Киеве, 2:1 в Амстердаме.
“Динамовец” Денис Гармаш был удален в киевском матче. Это один из четырех футболистов, которые по сей день выступают за данные клубы. В то время резервный голкипер киевлян Денис Бойко оба поединка наблюдал со скамейки запасных.
Серебряный призер прошлого чемпионата Нидерландов выступал на групповом этапе Лиги чемпионов 13 раз, однако не выходил из группы с сезона 2005/06.
Прошла еврокампании “Аякса” длилась всего четыре матча. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов голландцы по правилу выездного гола уступили “Ницце”, а затем проиграли “Русенборгу” в раундиплей-офф Лиги Европы УЕФА (0:1 дома, 2:3 в гостях).
“Динамо” может сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов в 17-й раз и в третий за последние четыре сезона.
Отметим, что “бело-синие” выиграли два последних матча в Нидерландах. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2012/13 он победил “Фейеноорд” (1:0), а на групповом этапе Лиги Европы-2010/11 был бит “Алкмаар” — 2:1.