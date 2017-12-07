Сьогодні "Динамо" та "Зоря" проведуть заключні матчі групової стадії ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 рудня. УНН. В рамках заключного шостого туру групового етапу Ліги Європи пройдуть 24-ри поєдинки за підсумками яких стануть відомими усі учасники плей-оф, повідомляє УНН.
У заключному турі Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" у квартеті В прийме сербський "Партизан". Обидві команди достроково гарантували собі участь в 1/16 фіналу. У Києві суперникам доведеться визначити переможця групи B. На своєму полі українцям достатньо зіграти внічию, тоді як сербів влаштує лише перемога.
Статистика "Партизана" у дев'яти матчах із українськими клубами – 2 виграші, 1 нічия та 6 поразок. "Динамо" не програє вдома у єврокубках уже п'ять матчів (В4 Н1), у яких кияни забили 17 м'ячів.
Зазначимо, що у другому турі "Динамо" здобуло вольову перемогу в Белграді - 3:2.
У квартеті J "Зоря" вдома прийматиме "Атлетік" з Більбао. У разі перемоги луганчани залишать "Атлетік" без 1/16 фіналу. Натомість "Атлетік" займе перше місце в групі, якщо переможе сам, а "Естерсунд" втратить очки.
Додамо також, старт поєдинку у Києві призначений на 20:00, а зустрічі "Зорі" розпочнеться о 22:05.
Нагадаємо, через футбольний матч три станції столичного метро змінять режим роботи.