Сегодня "Динамо" и "Заря" проведут заключительные матчи групповой стадии ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 рудник. УНН. В рамках заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 24-ре поединка по итогам которых станут известны все участники плей-офф турнира, сообщает УНН.
В заключительном туре Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" в квартете В примет сербский "Партизан". Обе команды досрочно гарантировали себе участие в 1/16 финала. В Киеве соперникам придется определить победителя группы B. На своем поле украинская достаточно сыграть вничью, тогда как сербов устроит только победа.
Статистика "Партизана" в девяти матчах с украинскими клубами - 2 выигрыше, 1 ничья и 6 поражений. "Динамо" не проигрывает дома в еврокубках уже пять матчей (В4 Н1), в которых киевляне забили 17 мячей.
Отметим, что во втором туре "Динамо" одержало волевую победу в Белграде - 3:2.
В квартете J "Заря" дома примет "Атлетик" из Бильбао. В случае победы луганчане покинут "Атлетик" без 1/16 финала. А "Атлетик" займет первое место в группе, если победит сам, а "Эстерсунд" потеряет очки.
Добавим также, старт поединка в Киеве назначен на 20:00, а встречи "Зари" начнется в 22:05.
Напомним, за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы.