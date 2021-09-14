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Сьогодні "Динамо" стартуватиме у груповій стадії Ліги чемпіонів: що відомо

Київ • УНН

 • 29890 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Київське "Динамо" і лісабонська "Бенфіка" очним матчем стартуватимуть на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Що відомо

Київське "Динамо" і "Бенфіка" потрапили в одну групу Ліги чемпіонів удруге. Матч стартового туру в групі E пройде на домашній арені "динамівців" – НСК "Олімпійський" (14 вересня).

Деталі

"Динамо" і "Бенфіка" будуть намагатися домогтися позитивного результату на "Олімпійському" в Києві, враховуючи не найуспішнішу гру в цьому турнірі в останні роки і наявність "Баварії" і "Барселони" в цій же групі. "Бенфіка" три останні рази завершувала груповий етап вильотом з турніру, а "Динамо" виходило в цьому столітті в плей-офф тільки один раз.

Команди грали в одній групі в сезоні 2016/17. "Бенфіка" перемогла 2:0 в Києві в матчі третього туру завдяки голам Едуардо Сальвіо і Франко Серві. "Орли" виграли і матч-відповідь в Лісабоні - єдиний м'яч забив Сальвіо, причому знову з пенальті. Шість очок допомогли "Бенфіці" посісти друге місце в групі В слідом за "Наполі", а кияни фінішували останніми.

Команди зустрічалися і на груповому етапі Кубка чемпіонів в сезоні 1991/92. "Динамівці" перемогли вдома - Олег Саленко забив єдиний м'яч за команду Анатолія Пузача. У матчі-відповіді "Бенфіка" Свен-Йорана Ерікссона розгромила киян 5:0.

Варто відзначити, що у минулому році "Динамо" вперше з сезону 2016/17 грало на груповому етапі. Київський клуб зайняв третє місце в групі G після "Ювентуса" і "Барселони".

Найсвіжіший з 13 матчів "Бенфіки" проти українських клубів відбувся в 1/16 фіналу Ліги Європи-2019/20. Лісабонці на цій стадії програли "Шахтарю" (1:2 в гостях, 3:3 вдома). Після поразки в Харкові статистика "Бенфіки" в Україні: три виграші і три програші.

Статистика "Динамо" в 22 матчах з португальськими клубами: 7 перемог, 5 нічиїх, 10 поразок.

Примітно, що нападник "Бенфіки" Роман Яремчук пройшов через академію "Динамо", до якої він приєднався в 2007 році. Він провів дев'ять матчів у чемпіонаті України в сезоні 2016/17, але забити не зумів.

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