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Сегодня "Динамо" стартует в групповой стадии Лиги чемпионов: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Киевское "Динамо" и лиссабонская "Бенфика" очным матчем стартуют на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Что известно

Киевское "Динамо" и "Бенфика" попали в одну группу Лиги чемпионов во второй раз. Матч стартового тура в группе E пройдет на домашней арене "динамовцев" - НСК "Олимпийский" (14 сентября).

Детали

"Динамо" и "Бенфика" будут пытаться добиться положительного результата на "Олимпийском" в Киеве, учитывая не самую успешную игру в этом турнире в последние годы и наличие "Баварии" и "Барселоны" в этой же группе. "Бенфика" три последних раза завершала групповой этап вылетом из турнира, а "Динамо" выходило в этом веке в плей-офф только один раз.

Команды играли в одной группе в сезоне 2016/17. "Бенфика" победила 2:0 в Киеве в матче третьего тура благодаря голам Эдуардо Сальвио и Франко Серви. "Орлы" выиграли и ответный матч в Лиссабоне - единственный мяч забил Сальвио, причем снова с пенальти. Шесть очков помогли "Бенфике" занять второе место в группе В вслед за "Наполи", а киевляне финишировали последними.

Команды встречались и на групповом этапе Кубка чемпионов в сезоне 1991/92. "Динамовцы" победили дома - Олег Саленко забил единственный мяч за команду Анатолия Пузача. В ответном матче "Бенфика" Свен-Йорана Эрикссона разгромила киевлян 5:0.

Стоит отметить, что в прошлом году "Динамо" впервые с сезона 2016/17 играл на групповом этапе. Киевский клуб занял третье место в группе G после "Ювентуса" и "Барселоны".

Самый свежий из 13 матчей "Бенфики" против украинских клубов состоялся в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20. Лиссабонцы на этой стадии проиграли "Шахтеру" (1:2 в гостях, 3:3 дома).

После поражения в Харькове статистика "Бенфики" в Украине: три выигрыша и три проигрыша.

Статистика "Динамо" в 22 матчах с португальскими клубами: 7 побед, 5 ничьих, 10 поражений.

Примечательно, что нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прошел через академию "Динамо", к которой он присоединился в 2007 году. Он провел девять матчей в чемпионате Украины в сезоне 2016/17, но забить не сумел.

Напомним

Стартовый свисток матча в 21:45 даст англичанин Энтони Тейлор.

Украинские Национальные Новости

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