Сьогодні День захисту людей похилого віку та Всесвітній день вітру

КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні, 15 червня, відзначається День захисту людей похилого віку, або як ще його називають Всесвітній день поширення інформації про зловживання відносно літніх людей. Був започаткований резолюцією Генасамблеї ООН у 2011 році, пише УНН.