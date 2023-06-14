Сьогодні День захисту людей похилого віку та Всесвітній день вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні, 15 червня, відзначається День захисту людей похилого віку, або як ще його називають Всесвітній день поширення інформації про зловживання відносно літніх людей. Був започаткований резолюцією Генасамблеї ООН у 2011 році, пише УНН.
Людьми похилого віку вважаються особи, яким більше 60 років. У Всесвітній організації охорони здоров’я для них навіть запропонували спеціальну класифікацію: 60-74 років – літні люди, 75-89 – старі люди, більше 90 років – довгожителі.
За прогнозами Організації Об’єднаних Націй, у середині ХХІ століття кількість людей похилого віку складатиме майже 20% від усього населення нашої планети. Найбільше їх буде у країнах, що розвиваються.
В Україні, за оцінками експертів, до недавнього часу таких людей було більше 11 мільйонів.
За статистикою, кожна шоста людина похилого віку на Землі зазнає поганого поводження з боку своїх рідних, сусідів та сторонніх людей.
Тому і був започаткований цей День, аби боротися проти дискримінації щодо літніх людей та показати, що вони є важливою частиною суспільства.
Також з 2007 року 15 червня відзначається Всесвітній день вітру, який був ініційований Європейською вітроенергетичною асоціацією.
Мета цього Дня – показати, що вітер є важливим природним ресурсом нашої планети, а вітрова енергетика здатна зупинити негативні кліматичні зміни.
З 2010 року 15 червня відзначається Всесвітній день пожертвувань, який був започаткований для пропагування благодійної діяльності
Ще сьогодні, можна відзначити такі неофіційні свята як День фотографії природи та День сили посмішки.
За церковним календарем 15 червня – День пам’яті Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.
Никифор жив у VІІІ-ІХ століттях. Народився у заможній родині. Брав участь у VІІ Вселенському соборі у Нікеї, згодом був обраний патріархом. Став затятим противником імператора Льва Вірменина, який був іконоборцем.
За це Никифор був засланий на острів Проконніс у Мармуровому морі, де 30 років провів у в’язниці, після чого помер.
Іменини 15 червня святкують Никифор, Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Софія, Марія.