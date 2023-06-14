Сегодня День защиты людей преклонного возраста и Всемирный день ветра

Людьми преклонного возраста считаются лица, которым больше 60 лет. Во Всемирной организации здравоохранения для них даже предложили специальную классификацию: 60-74 лет — пожилые люди, 75-89 — старики, более 90 лет — долгожители.

По прогнозам Организации Объединенных Наций, в середине XXI века количество пожилых людей будет составлять почти 20% от всего населения нашей планеты. Больше всего их будет в развивающихся странах.

В Украине, по оценкам экспертов, до недавнего времени таких людей было более 11 миллионов.

По статистике, каждый шестой пожилой человек на Земле подвергается плохому обращению со стороны своих родных, соседей и посторонних людей.

Поэтому и был основан этот День, чтобы бороться против дискриминации в отношении пожилых людей и показать, что они являются важной частью общества.

Также с 2007 года 15 июня отмечается Всемирный день ветра, который был инициирован Европейской ветроэнергетической ассоциацией.

Цель этого Дня — показать, что ветер является важным природным ресурсом нашей планеты, а ветровая энергетика способна остановить негативные климатические изменения.

С 2010 года 15 июня отмечается Всемирный день пожертвований, который был основан для пропаганды благотворительной деятельности

Еще сегодня, можно отметить такие неофициальные праздники как День фотографии природы и День силы улыбки.

По церковному календарю 15 июня — День памяти Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Никифор жил в ѴІІІ-ІХ веках. Родился в зажиточной семье. Участвовал в ѴІІ Вселенском соборе в Никее, впоследствии был избран патриархом. Стал ярым противником императора Льва Армянина, который был иконоборцем.

За это Никифор был сослан на остров Проконнис в Мраморном море, где 30 лет провел в тюрьме, после чего умер.

Именины 15 июня празднуют Никифор, Дмитрий, Иван, Константин, Елена, София, Мария.