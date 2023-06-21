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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні, Всесвітній день тропічного лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи та вшановують пам’ять українців, які під час ІІ Світової Війни загинули на території нашої держави. Саме в такому форматі, у чергову річницю нападу нацистської Німеччини на срср вперше в Україні цю дату відзначили у 2001 році, пише УНН.

Сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні, Всесвітній день тропічного лісу

За мінімальними підрахунками, починаючи з 22 червня 1941 року, від п’яти до семи мільйонів мешканців тодішньої урср стали жертвами військових дій. Це близько 20% тодішньої населення колишньої радянської республіки.

На території сучасної України було проведено 40% найбільш важливих військових операцій радянської армії.

22 червня — Всесвітній день тропічного лісу. Запроваджений за ініціативи організації Rainforest Partnership у 2017 році.

За останні 40 років на Землі зникли близько мільярду гектарів тропічних лісів. Тож мета цього дня провернути увагу людства до варварських вирубок тропічних лісів та проблем з їх відновленням.

Також 22 червня відзначається День культового автомобіля “Фольксваген Жук” . Вважається, що саме 22 червня 1934 року в Німеччині приступили до розробки недорого автомобіля з низькими експлуатаційними витратами та малим споживанням палива, який мав стати, і став народним.

За церковним календарем 22 червня вшановують пам’ять святителя Кирила, патріарха Олександрійського.

Кирило жив у IV столітті, походив зі знатної родини. У молоді роки відійшов від усього мирського та присвятив себе служінню Господу.
Став священиком, згодом його обрали патріархом Олександрійським.

Святитель Кирило боровся з єретиками, писав твори на релігійну тематику.

Іменини 22 червня святкують Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

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