Сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні, Всесвітній день тропічного лісу

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи та вшановують пам’ять українців, які під час ІІ Світової Війни загинули на території нашої держави. Саме в такому форматі, у чергову річницю нападу нацистської Німеччини на срср вперше в Україні цю дату відзначили у 2001 році, пише УНН.