Сегодня День скорби и чествования памяти жертв Войны в Украине, Всемирный день тропического леса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня, 22 июня, в Украине отмечают День скорби и чтят память украинцев, которые во время Второй мировой войны погибли на территории нашего государства. Именно в таком формате, в очередную годовщину нападения нацистской Германии на ссср впервые в Украине эту дату отметили в 2001 году, пишет УНН.
По минимальным подсчетам, начиная с 22 июня 1941 года, от пяти до семи миллионов жителей тогдашней УССР стали жертвами военных действий. Это около 20% тогдашнего населения бывшей советской республики.
На территории современной Украины было проведено 40% наиболее важных военных операций советской армии.
22 июня — Всемирный день тропического леса. Введён по инициативе организации Rainforest Partnership в 2017 году.
За последние 40 лет на Земле исчезли около миллиарда гектаров тропических лесов. Поэтому цель этого дня обратить внимание человечества к варварским вырубкам тропических лесов и проблемам с их восстановлением.
Также 22 июня отмечается День культового автомобиля “Фольксваген Жук” . Считается, что именно 22 июня 1934 года в Германии приступили к разработке недорого автомобиля с низкими эксплуатационными расходами и малым потреблением топлива, который должен был стать, и стал народным.
По церковному календарю 22 июня чтят память святителя Кирилла, патриарха Александрийского.
Кирилл жил в IV веке, происходил из знатной семьи. В молодые годы отошел от всего мирского и посвятил себя служению Господу.
Стал священником, впоследствии его избрали патриархом Александрийским.
Святитель Кирилл боролся с еретиками, писал сочинения на религиозную тематику.
Именины 22 июня празднуют Кирилл, Александр, Иоанн, Алексей, Мария, Марианна.