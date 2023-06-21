Сегодня День скорби и чествования памяти жертв Войны в Украине, Всемирный день тропического леса

По минимальным подсчетам, начиная с 22 июня 1941 года, от пяти до семи миллионов жителей тогдашней УССР стали жертвами военных действий. Это около 20% тогдашнего населения бывшей советской республики.

На территории современной Украины было проведено 40% наиболее важных военных операций советской армии.

22 июня — Всемирный день тропического леса. Введён по инициативе организации Rainforest Partnership в 2017 году.

За последние 40 лет на Земле исчезли около миллиарда гектаров тропических лесов. Поэтому цель этого дня обратить внимание человечества к варварским вырубкам тропических лесов и проблемам с их восстановлением.

Также 22 июня отмечается День культового автомобиля “Фольксваген Жук” . Считается, что именно 22 июня 1934 года в Германии приступили к разработке недорого автомобиля с низкими эксплуатационными расходами и малым потреблением топлива, который должен был стать, и стал народным.

По церковному календарю 22 июня чтят память святителя Кирилла, патриарха Александрийского.

Кирилл жил в IV веке, происходил из знатной семьи. В молодые годы отошел от всего мирского и посвятил себя служению Господу.

Стал священником, впоследствии его избрали патриархом Александрийским.

Святитель Кирилл боролся с еретиками, писал сочинения на религиозную тематику.

Именины 22 июня празднуют Кирилл, Александр, Иоанн, Алексей, Мария, Марианна.