Сьогодні чотирма поєдинками продовжиться останній тур першого етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В рамках другого ігрового дня заключного 22-го туру першого етапу Української Прем’єр-ліги пройдуть чотири поєдинки серед яких змагатимуться лідери чемпіонату — “Шахтар” і “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.
У центральному протистоянні київське “Динамо” на НСК “Олімпійський” прийматиме луганську “Зорю”.
Поразка “Динамо” 1:3 і перемога “Зорі” 3:0 — такими є результати цих команд, показані минулого туру. Що цікаво, вони багато в чому віддзеркалили показану ними ж гру. Пам’ятаючи про ці два факти, вкрай складно передбачити, чим завершиться черговий поєдинок “срібного” та бронзового призерів попереднього чемпіонату.
У першій грі нинішньому чемпіонату команди подарували уболівальникам феєрію голів — 4:4. Наразі кияни з 42 очками посідають 2-ге місце, а “Зоря” з 33 перебуває на 4-му.
Стартовий свисток головного арбітра зустрічі, харків’янина Анатолія Абдули, пролунає о 17:00.
“Карпати” — “Шахтар”. Із одного боку, маємо 10:0 як сумарний результат весняних виступів підопічних Фонсеки. З другого, бачимо, що після зимових зборів команда Бойчишина значною мірою переродилася — 4 набрані очки в попередніх двох турах.
Загалом суперники провели 49 матчів: 32 перемоги в “Шахтаря”, 9 — у “Карпат”, 8 нічиїх. Різниця м’ячів — 98:35. Крім того, “Карпати” вже кілька років не перемагали “Шахтар”.
Старт протистояння, на чолі якого буде арбітр Костянтин Труханов, призначений на 19:30.
Відзначимо, що о 14:00 розпочнуться ще дві гри — “Маріуполь” прийматиме “Олімпік”, а “Верес” відправиться у гості до “Сталі”.
Як повідомляв УНН, один поєдинок 22-го туру був перенесений через погодні умови.