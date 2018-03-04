Сегодня четырьмя поединками продолжится последний тур первого этапа УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В рамках второго игрового дня заключительного 22-го тура первого этапа Украинской Премьер-лиги пройдут четыре поединка среди которых будут соревноваться лидеры чемпионата — “Шахтер” и “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
В центральном противостоянии киевское “Динамо” на НСК “Олимпийский” будет принимать луганскую “Зарю”.
Поражение “Динамо” 1:3 и победа “Зари” 3:0 — таковы результаты этих команд, показаные в прошлом туре. Что интересно, они во многом отразили показанную ими же игру. Помня об этих двух фактах, крайне сложно предсказать, чем закончится очередной поединок “серебряного” и бронзового призеров предыдущего чемпионата.
В первой игре нынешнего чемпионата команды подарили болельщикам феерию голов — 4:4. Сейчас киевляне с 42 очками занимают 2-е место, а “Заря” с 33 находится на 4-м.
Стартовый свисток главного арбитра встречи, харьковчанина Анатолия Абдулы, прозвучит в 17:00.
“Карпаты” — “Шахтер”. С одной стороны, имеем 10:0 как суммарный результат весенних выступлений подопечных Фонсеки. С другой, видим, что после зимних сборов команда Бойчишина значительной степени переродилась — 4 набранные очка в предыдущих двух турах.
В общем соперники провели 49 матчей: 32 победы у “Шахтера”, девять у “Карпат”, 8 ничьих. Разница мячей — 98:35. Кроме того, “Карпаты” уже несколько лет не побеждали “Шахтер”.
Старт противостояния, во главе которого будет арбитр Константин Труханов, назначенный на 19:30.
Отметим, что в 14:00 начнутся еще две игры — “Мариуполь” примет “Олимпик”, а “Верес” отправится в гости к “Стали”.
Как сообщал УНН, один поединок 22-го тура был перенесен из-за погодных условий.