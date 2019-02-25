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Сьогодні через футбол київське метро працюватиме з обмеженнями

Сьогодні через футбол київське метро працюватиме з обмеженнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні ввечері можливі зміни у роботі столичного метро у зв'язку з проведенням на спорткомплексі "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ). Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Київського метрополітену.

Фтубольний матч розпочнеться о 18:30, і після його закінчення, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, вхід пасажирів на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" може бути обмежений.

Раніше УНН повідомляв, що найближчим часом повторно буде оголошено тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування метро на столичний житловий масив Троєщина

Українські Національні Новини

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