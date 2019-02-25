Сьогодні через футбол київське метро працюватиме з обмеженнями

Фтубольний матч розпочнеться о 18:30, і після його закінчення, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, вхід пасажирів на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" може бути обмежений.

Раніше УНН повідомляв, що найближчим часом повторно буде оголошено тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування метро на столичний житловий масив Троєщина.