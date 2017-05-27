Сьогодні буде перекрито низку вулиць у центрі Києва – Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У межах святкування Дня Києва сьогодні у центрі міста буде обмежено рух на низці вулиць через міжнародні спортивні змагання, передає УНН з посиланням на прес-службу Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
За інформацією поліції, зокрема, з 8:30 до 15:00 під час спортивно-масового легкоатлетичного заходу “Kiev Euro Marathon” перекриють рух транспорту за таким маршрутом: старт із вул. Великої Васильківської, 55 (НСК “Олімпійський”) через Північні ворота — вул. Саксаганського — вул. Шота Руставелі — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська до станції метро “Либідська” — розворот перед вулицею Івана Кудрі — вул. Велика Васильківська — вул. Фізкультурна до НСК “Олімпійський” через Південні ворота ! — фініш на НСК “Олімпійський” (загалом 7 кіл, 6000 м кожне).
Із 08:00 до 13:00 під час міжнародних змагань із велосипедного спорту “Race Horizon Park Maidan” передбачене поетапне перекриття руху (на час проходження колони) за маршрутом: Європейська площа — вул. Хрещатик — б-р Тараса Шевченка — просп. Перемоги — розворот біля станції метро “Нивки” — просп. Перемоги — б-р Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Європейська площа.
Із 13:00 до 18:00 під час міжнародних змагань із велосипедного спорту “Horizon Park Women Challenge” заплановане поетапне перекриття руху (на час проходження колони) за маршрутом: Європейська площа — вул. Хрещатик — б-р Тараса Шевченка — просп. Перемоги — розворот біля станції метро “Нивки” —просп. Перемоги — б-р Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Європейська площа.
Зважаючи на ці заходи у Нацполіції попросили водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, враховувати обмеження під час планування маршрутів та неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав киян та гостей столиці з Днем Києва