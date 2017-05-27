Сегодня будет перекрыто ряд улиц в центре Киева - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В рамках празднования Дня Киева сегодня в центре города будет ограничено движение на ряде улиц через международные спортивные соревнования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
По информации полиции, в частности, с 8:30 до 15:00 во время спортивно-массового легкоатлетического мероприятия “Kiev Euro Marathon” перекроют движение транспорта по такому маршруту: старт с ул. Большой Васильковской, 55 (НСК “Олимпийский”) через Северные ворота — ул. Саксаганского — ул. Шота Руставели — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская до станции метро “Лыбидская” — разворот перед улицей Ивана Кудри — ул. Большая Васильковская — ул. Физкультурная к НСК “Олимпийский” из Южные ворота! — финиш на НСК “Олимпийский” (всего 7 кругов, 6000 м каждое).
С 08:00 до 13:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту “Race Horizon Park Maidan” предусмотрено поэтапное перекрытие движения (на время прохождения колонны) по маршруту: Европейская площадь — ул. Крещатик — б-р Тараса Шевченко — ул. Победы — разворот возле станции метро “Нивки” — ул. Победы — б-р Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Европейская площадь.
С 13:00 до 18:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту “Horizon Park Women Challenge” запланировано поэтапное перекрытие движения (на время прохождения колонны) по маршруту: Европейская площадь — ул. Крещатик — б-р Тараса Шевченко — ул. Победы — разворот возле станции метро “Нивки” -просп. Победы — б-р Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Европейская площадь.
Несмотря на эти меры в Нацполиции попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать ограничения при планировании маршрутов и неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева