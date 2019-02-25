Сьогодні бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС, один військовий загинув

За даними прес-служби, протягом поточної доби бойовики шість разів обстріляли позиції українських військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, витративши 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 мм.



Зокрема з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське, з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Водяне.



Також обстріли відбулись в напрямку населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське, поблизу Новотошківського.



Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.



Нагадаємо, сьогодні станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано три ворожі обстріли, у тому числі із застосування мінометів.