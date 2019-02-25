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З початку доби в ООС зафіксовано три ворожі обстріли

З початку доби в ООС зафіксовано три ворожі обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано три ворожі обстріли, у тому числі із застосування мінометів. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Від початку поточної доби і станом на 12.00 зафіксовано вже три ворожі обстріли, у тому числі із застосування мінометів. Зокрема під вогнем противника перебували оборонні укріплення наших військ в районі н.п. Лебединське та Водяне. Там російсько-окупаційні війська застосували міномети важких калібрів та артилерійські системи калібру 122 мм, із витратою загалом 85 мін та снарядів. Вогонь ворог вів з боку окупованих селищ Саханка та Азов”, - сказав Мотузяник.

Окрім того окупант здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік селища Хутір Вільний.

Втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил.

Раніше УНН повідомляв, за минулу добу, 24 лютого, бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

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