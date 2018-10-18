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Сьогодні бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військ на Донбасі

Київ • УНН

 • 9153 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання 4 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

"Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося… Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Невельське, Гнутове та Лебединське.

Водночас опорний пункт наших військ поблизу Лебединського окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу.

Нагадаємо, минулої доби окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів 7 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, чотирьох бойовиків минулої доби поранено.

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