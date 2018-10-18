Сегодня боевики 4 раза обстреляли позиции украинских войск на Донбассе

"В течение дня, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении .



Как отметили в штабе ООС, днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Невельске, Гнутово и Лебединский.



В то же время опорный пункт наших войск вблизи Лебединского оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.



Напомним, за минувшие сутки оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, четырех боевиков за прошедшие сутки было ранены.