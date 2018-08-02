Сьогодні бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби, 1 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.