Сегодня боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось, в сети Facebook сообщил штаб ООС, передает УНН.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.