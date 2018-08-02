Сегодня боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.