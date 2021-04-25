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Собянін пообіцяв москвичам подарункові карти на 1000 рублів, якщо вони щепляться від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мер Москви Сергій Собянін оголосив про стимулюючу програму "Мільйон призів", покликану заохотити людей похилого віку, що проживають у Москві, зробити щеплення від коронавірусу. Про це він повідомив у своєму блозі, передає УНН.

Деталі

У блозі Собяніна повідомляється, що акція стартує 27 квітня. З цього часу жителі Москви старше 60 років, які мають московський поліс ОМС і зробили перше щеплення від коронавірусу, зможуть отримати подарункову карту номіналом 1000 рублів або промокод на таку ж суму.

Карти будуть видавати в міських поліклініках та інших пунктах вакцинації. Щоб отримати промокод або карту потрібно зареєструватися на сайті програми. Як зазначив Собянін, на цьому ж сайті для участі в програмі можуть зареєструватися літні москвичі, які зробили перше щеплення до 27 квітня 2021 року або ті, хто повністю завершили вакцинацію.

Витратити ці гроші можна буде на придбання товарів і послуг повсякденного попиту в магазинах, аптеках і кафе - партнерах програми.

Довідка

Всього в Москві, за даними служби державної статистики за 2020 рік, проживали трохи більше трьох мільйонів осіб старше 60 років.

Додамо

Згідно офіційних даних, в Російській Федерації за весь час пандемії зафіксовано 4 762 569 випадків інфікування коронавірусом. 108 232 особи померли. Станом на 25 травня в Росії зафіксовано - 8 780 нових випадків, а 332 особи померли.

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