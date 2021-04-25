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Собянин пообещал москвичам подарочные карты на 1000 рублей, если они сделают прививку от коронавируса

Собянин пообещал москвичам подарочные карты на 1000 рублей, если они сделают прививку от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11502 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стимулирующей программе "Миллион призов", призванную привлечь пожилых людей, проживающих в Москве, сделать прививки от коронавируса. Об этом он сообщил в своем блоге, передает УНН.

Детали

В блоге Собянина сообщается, что акция стартует 27 апреля. С этого времени жители Москвы старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и те, кто уже сделал первую прививку от коронавируса, смогут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на такую же сумму.

Карты будут выдавать в городских поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод или карту нужно зарегистрироваться на сайте программы. Как отметил Собянин, на этом же сайте для участия в программе могут зарегистрироваться летние москвичи, сделвшие первую прививку до 27 апреля 2021 года или те, кто повлностю завершил вакцинацию.

Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе - партнерах программы.

Справка

Всего в Москве, по данным службы государственной статистики за 2020 год, проживали чуть более трех миллионов человек старше 60 лет.

Добавим

Согласно официальным данным, в Российской Федерации за все время пандемии зафиксировано 4 762 569 случаев инфицирования коронавирусом. 108 232 человека умерли. По состоянию на 25 мая в России зафиксировано - 8 780 новых случаев, а 332 человека умерли.

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