Собянин пообещал москвичам подарочные карты на 1000 рублей, если они сделают прививку от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стимулирующей программе "Миллион призов", призванную привлечь пожилых людей, проживающих в Москве, сделать прививки от коронавируса. Об этом он сообщил в своем блоге, передает УНН.
Детали
В блоге Собянина сообщается, что акция стартует 27 апреля. С этого времени жители Москвы старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и те, кто уже сделал первую прививку от коронавируса, смогут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на такую же сумму.
Карты будут выдавать в городских поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод или карту нужно зарегистрироваться на сайте программы. Как отметил Собянин, на этом же сайте для участия в программе могут зарегистрироваться летние москвичи, сделвшие первую прививку до 27 апреля 2021 года или те, кто повлностю завершил вакцинацию.
Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе - партнерах программы.
Справка
Всего в Москве, по данным службы государственной статистики за 2020 год, проживали чуть более трех миллионов человек старше 60 лет.
Добавим
Согласно официальным данным, в Российской Федерации за все время пандемии зафиксировано 4 762 569 случаев инфицирования коронавирусом. 108 232 человека умерли. По состоянию на 25 мая в России зафиксировано - 8 780 новых случаев, а 332 человека умерли.