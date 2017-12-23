Собчак висунули кандидатом у президенти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Телеведучу Ксенію Собчак висунули кандидатом у президенти Росії від партії "Громадянська ініціатива", передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляється, що кандидатуру К.Собчак підтримало 93 учасники з'їзду партії 23 грудня. Проти проголосувало сім чоловік, троє - утрималися.
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На з'їзді Собчак представила свою передвиборчу програму, яку назвала "123 важких кроку". Журналістка пояснила, що "ця платформа потребує серйозного обговорення, тому що це програма, де кожен крок потрібно робити всім разом".
Головним пріоритетом у зовнішній політиці К.Собчак називає мирні і добросусідські відносини з іншими країнами, в економічній політиці - добробут громадян РФ, в соціальній політиці - освіту.
Раніше повідомлялося, що Собчак готова відмовитися від участі у виборах заради Явлінського і Навального.