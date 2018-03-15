Собчак висловилася за санкції проти "друзів Путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак висловилася за нові санкції проти Росії у разі підтвердження підозр про причетність РФ до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
"Якщо за замахом із застосуванням нервово-паралітичноъ речовини стоъть Москва, нові санкції Заходу неминучі", - сказала вона в інтерв'ю німецькому ЗМІ.
При цьому К.Собчак висловилася за персональні обмежувальні заходи проти "друзів Путіна і корумпованих державних еліт", а також концернів на кшталт "Роснефти" і "Газпрому".
"Не повинно бути санкцій, які знову торкнуться лише простого російського народу. Їх треба послаблювати одночасно з посиленням обмежувальних заходів проти путінських еліт", - переконана російський політик.
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На думку політтехнолога штабу К.Собчак Віталія Шклярова, одним зі штрафних заходів могла б стати відмова Німеччини від реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2". Висилку дипломатів він назвав неефективною.
"Це один з престижних проектів Росії, який дозволяє Кремлю, з одного боку, отримувати більше прибутку від продажу газу, а з іншого - шантажувати Східну Європу за допомогою сировинних ресурсів", - констатував він.
Нагадаємо, Велика Британія вирішила вислати 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла в зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.