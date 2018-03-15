Собчак высказалась за санкции против "друзей Путина"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении России в случае подтверждения подозрений о причастности РФ к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", - сказала она в интервью немецкому СМИ.
При этом К.Собчак высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и "Газпрома".
"Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", - убеждена российский политик.
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По мнению политтехнолога штаба К.Собчак Виталия Шклярова, одной из штрафных мер мог бы стать отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". Высылку дипломатов он назвал неэффективной.
"Это один из престижных проектов России, который позволяет Кремлю, с одной стороны, получать больше прибыли от продажи газа, а с другой - шантажировать Восточную Европу с помощью сырьевых ресурсов", - констатировал он.
Напомним, Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.