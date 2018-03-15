Собчак высказалась за санкции против "друзей Путина"

КИЕВ. 15 марта. УНН. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении России в случае подтверждения подозрений о причастности РФ к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.