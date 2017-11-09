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Собчак підтримала санкції США проти РФ

Київ • УНН

 • 16430 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Телеведуча Ксенія Собчак, яка вирішила балотуватися на виборах президента Росії в березні 2018 року, заявила, що підтримує санкції США проти російських олігархів пов'язаних з президенто РФ Володимиром Путіним. Про це вона сказала в ефірі CNN, передає УНН

"Я вважаю, що Росія відповідальна за ті жахливі міжнародні відносини, які склалися. Росія порушила норми міжнародного права, згідно з міжнародним правом, Крим - території України. Це моя позиція...я підтримую санкції (США - ред.) проти олігархів, пов'язаних з президентом РФ", - заявила Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Собчак назвала Сталіна ворогом російського і українського народів

Водночас вона додала, що не потрібно карати всіх росіян через політику однієї людини.

Нагадаємо, раніше Собчак, яка повідомила про плани балотуватися на пост президента РФ, заявила, що вважає Крим українською територією.

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