Собчак підтримала санкції США проти РФ

"Я вважаю, що Росія відповідальна за ті жахливі міжнародні відносини, які склалися. Росія порушила норми міжнародного права, згідно з міжнародним правом, Крим - території України. Це моя позиція...я підтримую санкції (США - ред.) проти олігархів, пов'язаних з президентом РФ", - заявила Собчак.

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Водночас вона додала, що не потрібно карати всіх росіян через політику однієї людини.

Нагадаємо, раніше Собчак, яка повідомила про плани балотуватися на пост президента РФ, заявила, що вважає Крим українською територією.