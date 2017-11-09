Собчак поддержала санкции США против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Телеведущая Ксения Собчак, которая решила баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, заявила, что поддерживает санкции США против российских олигархов связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом она сказала в эфире CNN, передает УНН.
"Я считаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Россия нарушила нормы международного права, согласно международному праву, Крым - территории Украины. Это моя позиция ... я поддерживаю санкции (США - ред.) против олигархов, связанных с президентом РФ ", - заявила Собчак.
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В то же время она добавила, что не нужно наказывать всех россиян из-за политики одного человека.
Напомним, ранее Собчак, которая сообщила о планах баллотироваться на пост президента РФ, заявила, что считает Крым украинской территории.