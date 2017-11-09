Собчак поддержала санкции США против РФ

"Я считаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Россия нарушила нормы международного права, согласно международному праву, Крым - территории Украины. Это моя позиция ... я поддерживаю санкции (США - ред.) против олигархов, связанных с президентом РФ ", - заявила Собчак.

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В то же время она добавила, что не нужно наказывать всех россиян из-за политики одного человека.

Напомним, ранее Собчак, которая сообщила о планах баллотироваться на пост президента РФ, заявила, что считает Крым украинской территории.