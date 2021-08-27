Собаки відмінно співіснують з домашніми свинями: 5 історій про це

1. Табіта любить грати

Власниця собаки Венді врятувала порося, коли його кинули на узбіччі дороги. Але її п'ятирічна собака породи боксер Венді зацікавилася поросям, охороняючи кошик, в якому спала крихітна свиня. Зрештою Табіта виросла до того ж розміру, що і її господиня Сьюзі, і тепер пара собаки і свині нерозлучна.

2. Манні вміє гавкати

Манні, кабан-порося, був знайдений голодним і кинутим на полі в сільській місцевості Німеччини. Господарі вигодували його з пляшечки, але його справжній кращий друг - це сімейний джек-рассел-тер'єр Кенді. Ці двоє возяться, борються і грають в хованки. За словами господарів Манні, він навіть вчиться спілкуватися з Кенді і почав гавкати!

3. Пруденс подружилася з 6 цуценятами

Пруденс, 5-тижневе порося, швидко подружилася з 6 цуценятами в центрі порятунку тварин, де вона живе. Вона може виглядати безглуздо, граючи з ними, але ця свиня думає, що вона всього лише одна зі зграї.

4. Свині завжди готові до пригод

Ця пара була помічена, коли бігла по узбіччю дороги після того, як вирвалася зі свого будинку в Уіттлсі, Австралія. Поки поліція чекала, поки власники заберуть їх, собака і свиня відмовилися розлучатися.

5. Полінхен підходить до зграї

Порося Полінхен, покинуте матір'ю після народження, було б мертвим, якби не сурогатна мама Катжінга - собака породи родезійський ріджбек. Після народження власних цуценят Катжінга відразу ж почала чистити і годувати порося і тепер вважає його своїм власним. Премія "Мати року"?

В контексті

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізації "Відкриті клітки".

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.