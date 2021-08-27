Собаки отлично уживаются с домашними свиньями: 5 историй об этом

1. Табита любит играть

Хозяйка собаки Венди спасла поросёнка, когда ее бросили на обочине дороги. Но её пятилетняя собака породы боксер Венди заинтересовалась поросенком, охраняя корзину, в которой спала крошечная свинья. В конце концов Табита выросла до того же размера, что и ее хозяйка Сьюзи, и теперь пара собаки и свиньи неразлучны.

2. Манни умеет лаять

Манни, кабан-поросенок, был найден голодным и брошенным на поле в сельской местности Германии. Хозяева выкормили его из бутылочки, но его настоящий лучший друг — это семейный джек-рассел-терьер Кэнди. Эти двое возятся, борются и играют в прятки. По словам хозяев Манни, он даже учится общаться с Кенди и начал лаять!

3. Пруденс подружилась с 6 щенками

Пруденс, 5-недельный поросенок, быстро подружилась с 6 щенками в центре спасения животных, где она живет. Она может выглядеть нелепо, играя с ними, но эта свинья думает, что она всего лишь одна из стаи.

4. Свиньи всегда готовы к приключениям

Эта пара была замечена бегущей по обочине дороги после того, как они вырвались из своего дома в Уиттлси, Австралия. Пока полиция ждала, пока владельцы заберут их, собака и свинья отказались разлучаться.

5. Полинхен подходит к стае

Поросенок Полинхен, брошенный матерью после рождения, был бы мертв, если бы не суррогатная мама Катжинга - собака породы родезийский риджбек. После рождения собственных щенков Катжинга сразу же начала чистить и кормить поросенка и теперь считает его своим собственным. Премия "Мать года"?

В контексте

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо провоцирует развитие рака.