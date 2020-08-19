Собаки, коти та шиншила: з початку року у Києві було кремовано понад 160 тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку цього року Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій" було проведено кремацію понад 160 тварин, серед яких - коти, собаки та шиншила. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у пресслужбі Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" виконавчого органу КМДА.
"З початку 2020 року Ритуальною службою СКП "Київський крематорій" було проведено кремацію 166 тварин. Було проведено кремацію собак, котів, кроликів та шиншили", - йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що у 2019 році Ритуальною службою СКП "Київський крематорій" було проведено кремацію 283 тварин та птахів.
"Було проведено кремацію собак, котів, свині, тхора та птахів щигликів", - зазначається у відповіді.
Додамо, що відповідно до закону України про відходи, поховання трупів тварин і поховання в землю заборонено законом.
Нагадаємо, ще у вересні 2019 року у Києві планували побудувати міське кладовище для тварин.