Собаки, кошки и шиншилла: с начала года в Киеве было кремировано более 160 животных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала этого года Ритуальной службой специализированного коммунального предприятия "Киевский крематорий" была проведена кремация более 160 животных, среди которых - коты, собаки и шиншилла. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" исполнительного органа КГГА.
"С начала 2020 года Ритуальной службой СКП "Киевский крематорий" была проведена кремация 166 животных. Была проведена кремация собак, кошек, кроликов и шиншиллы", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что в 2019 году Ритуальной службой СКП "Киевский крематорий" была проведена кремация 283 животных и птиц.
"Была проведена кремация собак, кошек, свиньи, хорька и птиц щеглов", - отмечается в ответе.
Добавим, что согласно закону Украины об отходах, захоронение трупов животных и захоронение в землю запрещено законом.
Напомним, еще в сентябре 2019 года в Киеве планировали построить городское кладбище для животных.