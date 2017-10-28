Собака прикордонників на КПВВ "Гнутове" виявив набої до снайперських гвинтівок
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На КПВВ “Гнутове” на в’їзд до контрольованої українською владою території за маршрутом “Саханка-Маріуполь” прибув громадянин України 1988 р.н. на автомобілі “ВАЗ 2110”, в якому було виявлено набої до снайперських гвинтівок. Про це повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону, передає УНН.
“В ході роботи спільної оглядової групи в складі співробітників Держприкордонслужби і працівників Державної фіскальної служби України спрацював службовий собака прикордонників. Під час поглибленого огляду серед особистих речей нашого співвітчизника в причепі транспортного засобу було виявлено 18 набоїв до стрілецької зброї калібру 7,62 міліметрів, які призначені для снайперських гвинтівок”, — повідомили прикордонники.
Для прийняття правового рішення громадянином будуть займатися працівники Національної поліції.
Як повідомляв УНН, волонтер з Черкащини вивіз з зони АТО арсенал набоїв та вибухівки.