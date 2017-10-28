Собака прикордонників на КПВВ "Гнутове" виявив набої до снайперських гвинтівок

“В ході роботи спільної оглядової групи в складі співробітників Держприкордонслужби і працівників Державної фіскальної служби України спрацював службовий собака прикордонників. Під час поглибленого огляду серед особистих речей нашого співвітчизника в причепі транспортного засобу було виявлено 18 набоїв до стрілецької зброї калібру 7,62 міліметрів, які призначені для снайперських гвинтівок”, — повідомили прикордонники.

Для прийняття правового рішення громадянином будуть займатися працівники Національної поліції.

Як повідомляв УНН, волонтер з Черкащини вивіз з зони АТО арсенал набоїв та вибухівки.