Собака покусав дитину у Львові на території дитсадка

“У дошкільному навчальному закладі № 136 18 квітня сталася неприємна ситуація, коли на території навчального закладу перебувала собака сторожа, яка напала на вихованку дошкільного навчального закладу у вечірній час, коли бабуся забирала дитину із садочка. Сторож і керівник ДНЗ порушили свої посадові обов’язки: вони не забезпечили належної безпеки перебування дітей у дошкільному навчальному закладі. На теперішній час, проводиться службове розслідування і будуть прийняті відповідні управлінські рішення”, — зазначила Зоряна Довганик, в. о. начальника управління освіти ЛМР.

“Наразі в ході службового розслідування з’ясовано таке: бабуся забрала онучку з ДНЗ № 136 та з двома онуками залишилася гуляти на території закладу. Заклад уже не працював, дітей у садочку не було. О 19:00 год. на роботу прийшов сторож, який не оглянув територію, порушивши посадові обов’язки, та випустив собаку з вольєра. Собака підбіг до дівчинки та вхопив за праве плече. Собака має відповідні щеплення, з дозволу завідувача перебуває на території закладу з метою охорони території та запобігання нищенню майна у нічні години”, — повідомили в управлінні освіти.

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Батьки дитини звернулись до медичного закладу, у якому 18 квітня надали висновок, що у дитини кусані садини правого плеча. Їх було оброблено розчином йоду та бетадину.

Наразі дитина не відвідує дошкільний навчальний заклад, і, за словами мами, вона перебуває вдома. Відповідно до державного санітарного регламенту, у дошкільному навчальному закладі може бути вольєр, який розташований на відстані не більше ніж 25 м до самої будівлі ДНЗ.